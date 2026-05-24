A despedida de Bernardo Silva do Manchester City foi arrepiante. Ao fim de nove temporadas, o internacional luso fez o último jogo pelo clube inglês neste domingo e não conteve as lágrimas.

O médio de 32 anos foi substituído aos 58 minutos, entregando a braçadeira de capitão ao compatriota Ruben Dias. Emocionou-se e contagiou todo o estádio, inclusive o treinador Pep Guardiola, com quem partilhou balneário desde que chegou ao clube.

Guardiola, que também faz o seu último jogo no clube, abraçou no momento em que Bernardo passou por ele, já depois de uma guarda de honra composta por jogadores dos dois clubes.

Bernardo Silva encerrou a passagem pelo Manchester City com um total de 460 jogos, batendo o recorde de vitórias pelo clube. Marcou 76 golos, deu 75 assistências e tornou-se um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos.