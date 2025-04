Depois de três jornadas consecutivas sem vitórias, o Botafogo, treinado por Renato Paiva, regressou aos triunfos no Brasileirão, ao bater o Fluminense por 2-0 no Nilton Santos, em jogo da sexta jornada.

Aos 37 minutos da primeira parte, Vitinho inaugurou o marcador, com Igor Jesus a cruzar rasteiro do lado direito, para Vitinho rematar de primeira na área, para fazer o 1-0.

O 2-0 chegou já no quinto e último minuto de compensação, na segunda parte, por Jefferson Savarino, numa saída rápida que foi concluída com um remate à entrada da área.

Os golos do Botafogo-Fluminense:

Já o Sport, treinado por Pepa, com os portugueses João Silva e Gonçalo Paciência no onze inicial, empatou sem golos na receção ao Fortaleza.

Na classificação, o Botafogo subiu, à condição, ao sexto lugar, com oito pontos. O Sport, que pôs fim a quatro jornadas seguidas com derrotas (só tinha pontuado na primeira jornada), continua no 20.º e último lugar, agora com dois pontos.

Já no Ceará-São Paulo, com Rafael Ramos a titular na equipa da casa e Cédric Soares em campo pelo São Paulo na segunda parte, houve empate a um golo. Pedro Henrique deu vantagem ao Ceará (4m) e Ryan Francisco fez o empate (44m).

Nos outros dois jogos, sem portugueses, o Internacional venceu a Juventude por 3-1 e houve empate a dois golos no Mirassol-Atlético Mineiro.

