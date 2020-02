O Eintracht Frankfurt perdeu esta segunda-feira na receção ao Union Berlim por 2-1, no jogo que encerrou a 23.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato da Alemanha.

O primeiro golo surgiu já na segunda parte, aos 49 minutos, pelo sueco Sebastian Andersson, após uma fífia defensiva, com desentendimento entre Abraham e o guardião Trapp. Quem aproveitou foi Lenz, que assistiu o colega de equipa para um golo fácil para a baliza deserta.

Aos 67 minutos, a equipa da capital aumentou a vantagem, fruto de um autogolo de N’Dicka.

Aos 79 minutos, o português André Silva, que tinha entrado ao minuto 66, antes do 0-2, assinou um pormenor belo de calcanhar, que provocou autogolo de Hübner para o 1-2. Num lance de insistência na área, a bola sobrou para o português que, de costas para a baliza, surpreendeu Gikiewicz com um desvio de calcanhar, que ainda bateu no defesa do Union.

Outro português do Eintracht, Gonçalo Paciência, foi titular e alinhou nos 90 minutos.

Com este resultado, o Eintracht cai para o 11.º lugar, com os mesmos 28 pontos, precisamente por troca com o Union Berlim, que soma agora 29 pontos e ascendeu ao 10.º posto.

