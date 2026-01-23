Após vencer a Taça das Nações Africanas em uma das finais mais memoráveis dos últimos anos, com muita polémica à mistura, Sadio Mané foi recebido em festa pelos colegas de equipa do Al Nassr.

O capitão do Senegal, campeão da CAN, teve direito a elogios da 'armada' portuguesa. Depois de um abraço de Simão Coutinho, diretor desportivo do clube, José Semedo, CEO do clube, exclamou: «Rei do Senegal!».

Jorge Jesus 'arranhou' o inglês e deu os parabéns a Sadio Mané. «Grande jogador, mas very smart [muito inteligente]», atirou o técnico. Já no relvado, na antecâmara de mais um treino, o capitão Cristiano Ronaldo cortou um bolo de festa e entregou as fatias aos colegas.

Vale a pena ver: