Cristiano Ronaldo e Shikabala, dois antigos jogadores do Sporting, trocaram de camisola depois do empate entre o Al Nassr e o Zamalek (1-1), com um golo do português que abriu caminho para a equipa saudita seguir para os quartos de final da Taça dos Campeões árabe.

Cristiano Ronaldo, de 38 anos, formado no Sporting, fez uma temporada na equipa principal dos leões, em 2002/03 (31 jogos, 5 golos), antes de sair para o Manchester United.

Shikabala, com 37 anos, ídolo do Zamalek, fez apenas um jogo na equipa principal do Sporting nas duas temporadas que esteve em Alvalade (2013 a 2015).