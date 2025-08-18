A praticamente 48 horas do Fenerbahçe-Benfica, primeiro duelo do play-off de acesso à fase de Liga da Champions, o clube turco já deixa um aviso ao emblema português.

Na conta oficial de X do Fenerbahçe, foi partilhado um vídeo com imagens do estádio do clube e pedaços de uma conferência de imprensa de José Mourinho.

Nesses pequenos excertos, ouve-se Mourinho a dizer que «o Benfica não está contente», em alusão ao facto de enfrentar os turcos. «Os adeptos querem jogar, eu quero jogar, os atletas também. Vamos a isso», resumiu o treinador português.

Na legenda, os turcos deixa outro aviso: «Isto é o Kadikoy, daqui não há saída», em alusão ao distrito Kadiköy, situado na província da capital Istambul e onde se situa o estádio Sükrü Saraçoglu.

A primeira mão disputa-se nesta quarta-feira, pelas 20 horas, sendo que o Benfica recebe os turcos na segunda mão na semana seguinte. Quem vencer, apura-se para a Liga milionária.