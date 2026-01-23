VÍDEO: Gonçalo Ramos sai frustrado em vitória magra do PSG
Avançado português não escondeu descontentamento aquando da substituição
Avançado português não escondeu descontentamento aquando da substituição
Na ressaca à derrota em Lisboa, ante o Sporting, o Paris Saint-Germain lambeu as feridas na Liga francesa com um triunfo forasteiro sobre o Auxerre. No entanto, teve de sofrer para ganhar 1-0.
Sem os lesionados Nuno Mendes e João Neves, Luis Enrique colocou Vitinha e Gonçalo Ramos no onze inicial. O médio foi capitão de equipa.
Após muita insistência (com desperdício do PSG aliado a defesas do guardião contrário), o Paris Saint-Germain chegou ao golo já aos 79 minutos.
Barcola isolou-se na cara do guardião, finalizou contra ele mas a bola ainda desferiu uma trajetória convergente à baliza. Celebrou o sétimo golo da temporada.
Golo solitário de Barcola rendeu três pontos que pareciam já muito difíceis para o PSG 😬#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Auxerre #PSG #bacanaplay pic.twitter.com/U6AoUECadO— sport tv (@sporttvportugal) January 23, 2026
Nota ainda para a frustração de Gonçalo Ramos no momento da substituição, ainda antes do golo de Barcola. Chateado com ele, com o treinador ou com um adversário, não sabemos.
Gonçalo Ramos não pareceu muito satisfeito 🥶#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Auxerre #PSG pic.twitter.com/n8IvZM9RlJ— sport tv (@sporttvportugal) January 23, 2026
O PSG ultrapassa o Lens à condição e sobe ao primeiro lugar, com 45 pontos. O Auxerre é 19.º, com 12 pontos, em zona de despromoção.