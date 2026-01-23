Na ressaca à derrota em Lisboa, ante o Sporting, o Paris Saint-Germain lambeu as feridas na Liga francesa com um triunfo forasteiro sobre o Auxerre. No entanto, teve de sofrer para ganhar 1-0.

Sem os lesionados Nuno Mendes e João Neves, Luis Enrique colocou Vitinha e Gonçalo Ramos no onze inicial. O médio foi capitão de equipa.

Após muita insistência (com desperdício do PSG aliado a defesas do guardião contrário), o Paris Saint-Germain chegou ao golo já aos 79 minutos.

Barcola isolou-se na cara do guardião, finalizou contra ele mas a bola ainda desferiu uma trajetória convergente à baliza. Celebrou o sétimo golo da temporada.

Nota ainda para a frustração de Gonçalo Ramos no momento da substituição, ainda antes do golo de Barcola. Chateado com ele, com o treinador ou com um adversário, não sabemos.

O PSG ultrapassa o Lens à condição e sobe ao primeiro lugar, com 45 pontos. O Auxerre é 19.º, com 12 pontos, em zona de despromoção.