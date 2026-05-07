O duelo aconteceu na Arábia Saudita, mas teve bastante participação portuguesa. No Al Shabab-Al Nassr da antepenúltima jornada do campeonato saudita, em Riade, João Félix completou um hat-trick, Ronaldo marcou e Yannick Ferreira-Carrasco, lusodescendente, reduziu para a equipa da casa.

Apesar de sofrida, a vitória caiu para o lado do Al Nassr (4-2), sendo que Cristiano Ronaldo encurtou a distância para os 1000 golos - faltam agora 29 tentos.

O jogo começou muito bem para Jorge Jesus e companhia, com golo de João Félix logo aos três minutos. Reagiu bem a uma bola perdida na área e rematou para golo à meia-volta. O mesmo Félix aumentou a contagem pessoal e coletiva aos 10 minutos, de cabeça.

Ainda assim, Ferreira-Carrasco, capitão do Al Shabab, deu continuidade à boa temporada e marcou o 2-1, o seu 18.º tento da época. Na segunda parte, Cristiano Ronaldo marcou (na primeira parte tinha tido um golo anulado) e festejou o 971.º golo da carreira, feito de pé esquerdo.

Tudo parecia decidido, mas o Al Shabab ainda teve uma palavra a dizer. Al Bulayhi, defesa que, em tempos, levou uma cotovelada de Cristiano Ronaldo (que acabou expulso), fez o 3-2 com oportunismo. O avançado português saiu de jogo com algumas queixas na perna direita, aos 90 minutos.

João Félix terminou as contas com um golo de grande penalidade, nos descontos da segunda parte. A vitória significa que o Al Nassr é líder com 82 pontos, mais cinco pontos que o segundo classificado Al Hilal, que tem menos um jogo. O Al Shabab é 13.º, com 32 pontos.

Além de segurar o primeiro lugar, o Al Nassr garantiu, desta forma, o apuramento para a edição da Liga dos Campeões asiática da próxima temporada.