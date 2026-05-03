VÍDEO: João Félix marca, mas Al Nassr perde e quebra série vitoriosa
Equipa de Jorge Jesus levava 20 jogos consecutivos a ganhar
Equipa de Jorge Jesus levava 20 jogos consecutivos a ganhar
A série vitoriosa do Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix foi interrompida. Depois de 20 triunfos seguidos, a equipa líder do campeonato perdeu em casa do Al Qadsiah, equipa de Otávio Monteiro (3-1).
Os três referidos jogadores portugueses foram titulares. O Qadsiah, orientado por Brendan Rodgers, organizou-se bem a meio-campo e não permitiu investidas de muito perigo do Al Nassr na primeira parte. O primeiro golo dos homens da casa, pelo lateral-direito Abu Al Shamat, a responder de primeira a um cruzamento na área.
Alguns momentos depois, Cristiano Ronaldo acertou na trave com um bom remate de fora da área. Instantes a seguir, chegou o golo do empate, aos 37 minutos, com uma grande finalização de pé esquerdo.
Félix fuzila para o empate 🚀#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #LigaSaudita #AlNassr #AlQadisiya #BetclicSaudita pic.twitter.com/YYWrrl7n4e— sport tv (@sporttvportugal) May 3, 2026
O Al Qadsiah partiu de novo para cima no marcador na segunda parte, com um golo de Musab Al Juwayr, após assistência de Quiñones. O colombiano selou o triunfo da sua equipa aos 77 minutos e reforçou o estatuto de melhor marcador da Liga.
Assim, o Al Nassr acaba a série de 20 jogos seguidos a vencer. Mesmo assim, a equipa mantém-se em primeiro lugar com 79 pontos, mais cinco do que o Al Hilal (que tem menos um jogo). O Al Qadsiah é quarto classificado.