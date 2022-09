O Fenerbahçe goleou este domingo o Alanyaspor por 5-0 e subiu ao sexto lugar da Liga Turca, a três pontos do Adana e do Galatasaray, mas com menos um jogo.

Foi um festival do Fenerbahçe, que entrou praticamente a ganhar, com um golo de Diego Rossi, logo aos cinco minutos. Gustavo Henrique fez o 2-0 e mesmo em cima do intervalo Miguel Crespo fez o terceiro golo.

O português foi titular, jogou até aos 81 minutos e celebrou o regresso ao onze inicial com um golo, pouco tempo após João Pedro ter falhado uma grande penalidade.

Na segunda parte, Enner Valencia e Kahveci, aos 70 e 76 minutos, completaram a goleada, que deixou os adeptos em euforia: Jorge Jesus saiu do relvado a aplaudir e ser aplaudida pelas bancadas.