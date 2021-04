Josué está a fazer uma excelente temporada e fez este sábado o 12º golo da época pelo Hapoel Beer Sheva: o internacional português marcou um golaço no empate (1-1) da equipa frente ao Hapoel Ironi Kyryat Shmona, que se tinha colocado a ganhar aos 12 minutos (o golo de Josué, aos 75 minutos, fez o resultado final).

Refira-se que Josué e Miguel Vítor, os dois portugueses do Hapoel Beer Sheva, jogaram os 90 minutos neste jogo a contar para o play-off de apuramento do campeão. Com este resultado, o Beer Sheva é 6.º classificado com 38 pontos e está a 24 pontos do líder Maccabi Tel Aviv.