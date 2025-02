Jota continua o reencontro com a felicidade na Escócia. Marcou nesta terça-feira o terceiro golo desde o regresso ao Celtic, em janeiro, durante o embate com o Aberdeen.

Os católicos triunfaram por 5-1 em duelo da 28.ª jornada da Liga escocesa. Brendan Rodgers lançou o extremo luso de início.

O primeiro golo foi obtido pelo ex-Marítimo Daizen Maeda, aos 24 minutos. Aos 30, seria a vez de Jota, a finalizar na área com alguma sorte à mistura. No entanto, o que chamou a atenção foi o festejo... com uma distribuição de «beijinhos» para a bancada do Celtic Park.

Callum McGregor, Hyan Hyun-jun e Maeda, de novo, fizeram os outros três golos do Celtic. O Aberdeen reduziu por intermédio de Shayden Morris.

O Celtic prepara-se para ganhar mais um campeonato escocês, com uma vantagem de 16 pontos sobre o segundo classificado Rangers, que tem menos um jogo.