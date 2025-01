Mehdi Taremi e Sérgio Conceição tiveram um reencontro interessante na Arábia Saudita. Na final da Supertaça italiana, disputada entre Inter de Milão e Milan, o iraniano foi essencial para os neroazzurri mas isso não chegou para a vitória.

Seria Rafael Leão o homem mais decisivo da partida, que daria o primeiro título a Sérgio Conceição em Itália, ao fim do segundo jogo ao leme do Milan. Foi uma reviravolta sofrida, de 2-0 para 3-2.

Conceição deixou Rafael Leão no banco de suplentes, de forma algo surpreendente. A primeira parte teve ascendente do Inter de Milão, com contra-ataques rápidos e incisivos. Taremi e Lautaro lideravam a linha da frente e ‘cozinharam’ o primeiro golo do jogo, mesmo antes do intervalo.

Lautaro tirou dois da frente e marcou, após passe de primeira de Taremi. Tudo começou num lançamento lateral rápido. O Milan ia para o intervalo a perder.

Ao início da segunda parte, o Milan parecia ir de mal a pior. Sofreu exatamente por Mehdi Taremi, que se soltou da defensiva contrária e rematou na cara de Maignan. Conceição provava do seu próprio ‘veneno’. Golo e assistência do iraniano.

Porém, o Milan não deitou a toalha ao chão. Leão entrou aos 51 e mexeu logo com o jogo. Ganhou uma falta que deu um livre direto a Theo Hernández. O francês bateu rasteiro e reduziu a desvantagem.

O 2-2 chegou aos 80 minutos, por intermédio de Christian Pulisic. O norteamericano surgiu no coração da área para responder a um cruzamento de Theo Hernández, pela esquerda. Theo marcava e assistia.

O 3-2 final chegou já nos descontos, com Rafael Leão em destaque. Fez uma corrida em desmarcação dentro da área adversária e assistiu Tammy Abraham para o golo, de baliza aberta.

Muita festa e emoção de Conceição e companhia, para o primeiro troféu do treinador luso em Itália. É também o primeiro título do clube desde 2022 e apenas a oitava Supertaça do clube.