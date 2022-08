O Lille, do português Paulo Fonseca, regressou aos triunfos na Liga francesa, depois de vencer no terreno do Ajaccio por 3-1, com a ajuda de um golo do central Tiago Djaló.

O turco Yusuf Yazici, aos 17 minutos, abriu o marcador a favor do Lille, ele que mais tarde assistiu Jonathan Bamba, para ampliar a vantagem da equipa no encontro inaugural da quarta jornada.

No segundo tempo, aos 67 minutos, Tiago Djaló, que fez dupla com José Fonte no eixo defensivo, colocou praticamente um ponto final nas aspirações do Ajaccio, ao fazer na sequência de um livre de Yazici o terceiro golo.

Na reta final do encontro, Cryille Bayala (84) encurtou distâncias, antes de o canadiano Jonathan David desperdiçar uma grande penalidade, aos 90 minutos.

O Lille ascendeu assim ao quarto posto, com sete pontos, os mesmos de Lens (terceiro) e Marselha (segundo), adversário do Sporting da Liga dos Campeões, ambos menos um jogo, enquanto o Ajaccio soma apenas um, no 18.º posto.

(IMAGENS ELEVEN)