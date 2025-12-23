Sérgio Conceição deixou marca em Itália. Treinou o Milan entre janeiro e maio do ano passado e venceu uma Supertaça logo ao segundo jogo ao leme da equipa. A celebração no balneário tornou-se viral, com ex-FC Porto a dançar de charuto na boca.

Praticamente um ano depois, o Nápoles sucedeu ao Milan como vencedor da Supertaça italiana, ganhando o Bolonha por 2-0. David Neres, herói da final com dois golos marcados, e Romelu Lukaku, avançado belga, comemoraram 'à Conceição'. 

As imagens tornaram-se virais nas redes sociais. Vale a pena ver:

