Bernardo Silva caminhava para ser o homem do jogo, na vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace, quando Haaland resolveu tornar sua esta tarde: o norueguês completou aos 81 minutos o hat-trick, estabeleceu o resultado final em 4-2 e ficou com os maiores aplausos.

Antes disso, convém dizer, era Bernardo quem merecia todas as atenções.

O Manchester City, a jogar em casa, com Cancelo, Ruben Dias e Bernardo no onze, entrou muito mal no jogo e permitiu que o Crystal Palace, orientado pelo francês Patrick Vieira, chegasse a provocar um escândalo.

John Stones aos 4 minutos marcou na própria baliza, Andersen aos 21 marcou na sequência de um canto, após fugir à marcação de Kyle Walker, e colocou o Crystal Palace a vencer por 2-0.

Ao intervalo, o Manchester City recolhia aos balneários a perder e com um problema para resolver: as bolas paradas estavam a ser uma dor de cabeça e tinham permitido dois golos ao adversário. No segundo tempo, porém, tudo mudou.

Mudou muito por causa de Bernardo Silva, que liderou a reviravolta. O português já tinha feito uma jogada fabulosa na primeira parte, finalizada num remate ligeiramente ao lado, e marcou aos 53 minutos o golo que deu início à recuperação: um excelente golo, após uma jogada individual que lhe permitiu ganhar espaço de remate em posição frontal.

Depois disso, aos 62 minutos, Haaland deu início ao espetáculo particular, fazendo o golo do empate após um cruzamento de Phil Foden. A partir daqui o Ettihad entrou em euforia.

Foram precisos apenas mais oito minutos para se assistir a um novo golo: Bernardo Silva desequilibra na direita, cruza para Stones rematar muito torto em excelente posição e Haaland, à boca da baliza, coloca pela primeira vez o Man. City na frente do marcador.

Antes do final da partida, o norueguês ainda haveria de marcar outra vez, completando o hat-trick e deixando o estádio completamente rendido.

Quando foi substituído, aos 84 minutos, o Ettihad levantou-se num grande aplauso e Guardiola foi ter com ele para lhe dar um longo abraço. Haaland tem tudo para ser um fenómeno nesta equipa virada para o ataque.

Com este resultado, o Man. City soltou para a liderança à condição, enquanto o Arsenal não joga.