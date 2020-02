O Aston Villa-Tottenham deste domingo proporcionou o reencontro de José Mourinho com John Terry, celebrado de forma emotiva.

O técnico começou por surpreender o antigo pupilo (dos tempos do Chelsea) nos corredores do Villa Park, e surgiu então o primeiro abraço da tarde.

Pouco depois, quando o jogo estava prestes a começar, o agora treinador adjunto do Aston Villa foi ao banco do Tottenham e deu outro abraço ao técnico português do Tottenham.