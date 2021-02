Após a conquista da Taça Libertadores e antes da viagem para o Mundial de Clubes no Qatar, o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou esta terça-feira a uma bola na receção ao Botafogo, em jogo da 33.ª jornada do Brasileirão, o principal campeonato do país.

Emerson Santos deu vantagem ao Palmeiras aos 16 minutos de jogo, mas o Botafogo, último classificado do campeonato, conseguiu empatar já na segunda parte, ao minuto 60, por Navarro.

Já vendo o título brasileiro como uma miragem, o Palmeiras cedeu pontos ante uma equipa que vinha de seis derrotas seguidas. O Versão segue no sexto lugar, com 53 pontos, os mesmos do quinto, o Fluminense. Está a 12 do líder, o Internacional. O Botafogo é 20.º, com 24 pontos, a 11 pontos da permanência.

O Palmeiras entra em campo no Mundial de Clubes no domingo, dia 7, defrontando, nas meias-finais, o vencedor do Tigres-Ulsan, jogo que se disputa esta quinta-feira.