O PAOK venceu esta quarta-feira o Olympiakos por 3-2, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça da Grécia. No duelo de treinadores portugueses, Abel Ferreira ganhou vantagem ante Pedro Martins na luta por uma vaga na final da prova.

Duelo grande em Salónica, com um início épico: aos 12 minutos, já havia 2-2 no marcador.

Primeiro, a equipa do Pireu ganhou vantagem de dois golos até aos oito minutos. O ex-Sp. Braga Hassan fez o primeiro golo do Olympiakos aos três minutos e, pouco depois, Guilherme dobrou a vantagem dos visitantes.

Contudo, o início frenético foi acentuado com a resposta do PAOK. O ex-V. Setúbal Pelkas reduziu para 1-2 aos dez minutos e, aos 12, o médio Misic, cedido pelo Sporting, fez um golaço com um remate em vólei à entrada da área.

O golaço de Misic:

Foi já na segunda parte que o PAOK consumou a reviravolta, num penálti de Pelkas, que bisou no jogo, para o 3-2 final. A equipa da casa ainda teve de suster a vantagem em inferioridade numérica na parte final, após a expulsão, com cartão vermelho direto de Giannoulis, por travar um contra-ataque.

Quanto a jogadores portugueses, Rúben Semedo foi o único em campo. Alinhou a titular e fez os 90 minutos pelo Olympiakos.

A segunda mão está marcada para 22 de abril. No outro jogo da primeira mão, o AEK bateu o Aris, por 2-1, num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias e marcado por confusão ao intervalo e interrupção de dez minutos após o último golo, ao minuto 57.