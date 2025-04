Paulinho juntou-se ao Toluca no verão e com apenas uma temporada no México já é considerado um ídolo.

Na madrugada desta segunda-feira, a disputar a 14.ª jornada da liga mexicana, o Toluca recebeu o Santos Laguna e venceu por 2-1, num jogo em que o jogador português marcou e emocionou o universo do futebol com uma enorme atitude de fair-play.

A jogar em casa, Paulinho abriu o marcador aos 39 minutos e colocou o Toluca na frente depois de um passe de Gallardo, que acabou por assistir logo de seguida para Marcel Ruiz.



A ganhar por dois, o Toluca viu a vantagem ser reduzida por Javier Güemez, aos 66 minutos. Posteriormente, já perto do apito final (88 minutos) e depois de Paulinho ver um golo anulado, o português sofreu uma falta de Javier Güemez.

Ora, ao ver a entrada sobre o jogador do Toluca, o árbitro do encontro apressou-se a mostrar a cartolina vermelha ao infrator. No entanto, e numa altura do jogo em que o Toluca lutava para garantir os três pontos com uma vantagem de um golo no marcador, Paulinho aproximou-se do árbitro e ficou à conversa durante uns instantes. O juiz da partida ouviu e logo de seguida trocou o cartão vermelho por um amarelo.

Os adversários agradeceram ao avançado português pelo gesto, que pediu ao árbitro para trocar a cor do cartão, visto que a falta não foi grave o suficiente para uma expulsão direta. De referir que isto aconteceu numa altura em que o Toluca poderia beneficiar de uma vantagem numérica no relvado e segurar o resultado.

Por fim, o Toluca acabou por ganhar e está em segundo lugar, com os mesmos 30 pontos que o líder Club América.