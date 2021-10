O Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, consentiu este domingo um empate sem golos no dérbi com o Panathinakos e perdeu a liderança no campeonato grego de futebol.

O bicampeão em título, que teve Rony Lopes no banco, está agora a um ponto dos novos líderes, o PAOK e o Volos, ambos com 12, que venceram os respetivos jogos da quinta jornada, com o OFi Creta (3-1) e Asteras Tripolis (2-1), respetivamente.

O dérbi entre Olympiakos e Panathinaikos também ficou marcado por uma interrupção durante vários minutos, já na segunda parte, que obrigou a 12 minutos de compensação, devido aos intensos fumos largados pelos adeptos nas bancadas.