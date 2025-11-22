Pedro Neto marca pelo segundo consecutivo ao serviço do Chelsea. O internacional português assinou o primeiro golo da vitória dos 'Blues' diante do Burnley (2-0).

À passagem dos 37 minutos, Pedro Neto cabeceou para o golo após cruzamento de Gittens, ao segundo poste. Na jornada passada tinha marcado ao Wolverhampton.

E, ainda depois do golo, o extremo português acertou no poste esquerdo da baliza contrária num remate de pé direito. Soma quatro golos e duas assistências esta época. 

Florentino Luís (emprestado pelo Benfica com obrigação de compra) foi titular pelo Burnley, tal como tem sido habitual desde o início da temporada. Enzo Fernández, antigo jogador das águias, confirmou o triunfo com um golo aos 88 minutos.

O Chelsea sobe ao segundo posto da tabela classificativa, com 23 pontos. Está numa fase positiva de resultados, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Burnley aproxima-se do fundo da tabela, em 17.º lugar, com dez pontos.

RELACIONADOS
Hungria: Nuno Campos confirma bom momento com novo triunfo
Paulinho: «Seleção? Seria incrível jogar o Mundial no México»
Do quarto escalão à Libertadores em cinco anos: a incrível história do Mirassol