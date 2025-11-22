VÍDEO: Pedro Neto marca no triunfo do Chelsea sobre Burnley de Florentino
Extremo português assinou golo aos 37 minutos da primeira parte
Pedro Neto marca pelo segundo consecutivo ao serviço do Chelsea. O internacional português assinou o primeiro golo da vitória dos 'Blues' diante do Burnley (2-0).
À passagem dos 37 minutos, Pedro Neto cabeceou para o golo após cruzamento de Gittens, ao segundo poste. Na jornada passada tinha marcado ao Wolverhampton.
E, ainda depois do golo, o extremo português acertou no poste esquerdo da baliza contrária num remate de pé direito. Soma quatro golos e duas assistências esta época.
Florentino Luís (emprestado pelo Benfica com obrigação de compra) foi titular pelo Burnley, tal como tem sido habitual desde o início da temporada. Enzo Fernández, antigo jogador das águias, confirmou o triunfo com um golo aos 88 minutos.
O Chelsea sobe ao segundo posto da tabela classificativa, com 23 pontos. Está numa fase positiva de resultados, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Burnley aproxima-se do fundo da tabela, em 17.º lugar, com dez pontos.