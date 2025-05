Os quatro portugueses do Paris Saint-Germain participaram na vitória parisiense na final da Taça de França, neste sábado. No Stade de France, o PSG venceu tranquilamente o Stade de Reims, por 3-0, e fez o triplete.

João Neves, Vitinha e Nuno Mendes foram titulares. Gonçalo Ramos foi suplente utilizado. Bradley Barcola fez o primeiro golo aos 16 minutos, ao quebrar a linha defensiva do Stade Reims após passe de Desiré Doué. Finalizou bem e pôs os parisienses na frente.

O 2-0 veio após uma grande triangulação entre Marquinhos, Doué e Barcola. O francês encostou para o segundo golo aos 19 minutos.

Achraf Hakimi fez o 3-0 aos 43 minutos com Barcola mais uma vez em evidência. Cruzou ao segundo poste para o cabeceamento do lateral marroquino.

O guarda-redes do PSG, Safonov, não fez qualquer defesa. Assim se resume o domínio do PSG, que procura alcançar o pleno de títulos na final da Liga dos Campeões, diante do Inter de Milão.