O primeiro troféu francês de 2026 está entregue. Curiosamente, a milhares de quilómetros de distância, no Kuwait. O Paris Saint-Germain bateu o Marselha na Supertaça de França (Tropheé des Champions), nas grandes penalidades (4-1), após empate 2-2 nos noventa minutos.

Para sermos mais precisos, aos 90+5 minutos. Isto porque Gonçalo Ramos, acabado de entrar em campo, marcou o golo do empate já no quinto minuto de compensação. Vitinha fez um grande passe no desenho desse golo e ainda assistiu o primeiro.

O PSG, que venceu seis títulos em 2025, chegava a este jogo na condição de vencedor da Ligue 1. O Marselha, por seu turno, por ter sido o segundo classificado do campeonato.

Luis Enrique alinhou com três portugueses no onze inicial. João Neves, Vitinha e Nuno Mendes, mais precisamente, com Gonçalo Ramos a iniciar o jogo no banco de suplentes.

Logo aos 13 minutos, o Marselha entregou o ouro ao bandido. Num erro incrível na primeira fase de construção, com culpas para o guarda-redes Gerónimo Rulli, a bola sobrou para Vitinha no miolo. De primeira, libertou para Ousmane Dembélé, que recebeu com um pé e picou a bola sobre o guarda-redes com outro. Classe.

Grande visão de Vitinha e finalização de classe mundial de Dembélé 😮‍💨



Está feito o primeiro do PSG na Final da Supertaça de França!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #SupertaçadeFrança #PSG #Marselha pic.twitter.com/gxq8zrWrqz — sport tv (@sporttvportugal) January 8, 2026

Porém, o Marselha foi mais perigoso no que restou do jogo. Nos vários cantos que ganhou, a equipa de De Zerbi gerou perigo. De bola corrida, Mason Greenwood, Timothy Weah e Amine Gouiri fizeram remates apenas travados por Lucas Chevalier. Não seria exagero dizer que o guarda-redes do PSG foi o melhor em campo - e isso diz muito.

Nos últimos 15 minutos, os marselheses conseguiram dar a volta ao marcador. Aos 76m, Mason Greenwood empatou de grande penalidade, após falta cometida por Chevalier. Aos 87m, William Pacho marcou um auto-golo infeliz, à boca da baliza e deu a vantagem aos marselheses.

Mas o drama não acabou aí. Perante o 2-1, Luis Enrique lançou Gonçalo Ramos aos 90 minutos e o suplente de ouro veio novamente a ser decisivo, tal como na Supertaça Europeia. Vale a pena ver o desenho deste golo sublime, aos 90+5m.

Nas grandes penalidades, Ramos, Vitinha e Nuno Mendes converteram os seus castigos máximos. Chevalier defendeu duas grandes penalidades.

Assim, o PSG vence de novo um troféu nas grandes penalidades. Já o tinha feito na Supertaça Europeia, em agosto, e na Taça Intercontinental, em dezembro. Luis Enrique começa 2026 como acabou o ano anterior - em festa.