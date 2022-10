Com golos nos minutos finais, o Betis saiu com três pontos do reduto da Real Sociedad, em jogo da Liga espanhola (0-2).

Com Rui Silva em excelente plano na baliza do Betis, e com William Carvalho em campo a partir do minuto 70, a equipa de Sevilha garantiu o triunfo com golos de Juan Cruz (86m) e Borja Iglésias (90+3m), ambos assistidos por Alex Moreno.

Com este resultado o Betis passa a somar 23 pontos, tal como o Atlético de Madrid, de João Félix.

Com 21 pontos está o At. Bilbao, que venceu o Villarreal por 1-0, graças a um golo de Iñaki Williams (59m).

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN