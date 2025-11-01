Apesar do golo de Tiago Tomás, o Estugarda perdeu por 3-1 na visita ao Leipzig, este sábado, em jogo da 9.ª jornada a Liga alemã.

Os anfitriões abriram o marcador em cima do minuto 45, graças a um autogolo de Jeff Chabot. Yan Diomande protagonizou bom lance pela direita e cruzou para a área, onde apareceu Chabot, ao primeiro poste, infeliz a desviar para a própria baliza.

Logo no começo da segunda parte, Diomande (53m) aumentou a vantagem do Leipzig para 2-0.

Lançado aos 58 minutos, Tiago Tomás precisou de apenas sete para restabelecer a incerteza no marcador. O atacante português ganhou em corrida a um defesa, fintou o guarda-redes e atirou para o 2-1.

No entanto, já em tempo de descontos, um erro grosseiro do guarda-redes Alexander Nubel, que tentou fintar o adversário, permitiu a Rómulo Cardoso sentenciar as contas da partida, antes de ser substituído pelo ex-Sporting Conrad Harder.

Com este triunfo, o Leipzig passa a somar 22 pontos, menos dois do que o Bayern Munique, o líder do campeonato alemão, que ainda este sábado recebe o Bayer Leverkusen, quinto, com 17. O Dortmund é terceiro, com 20, seguido do Estugarda, com 18.

Também este sábado, o defesa-central português Diogo Leite foi titular no Union Berlim, que cedeu um nulo (0-0) caseiro diante do Friburgo, mantendo-se em 10.º, agora com 11 pontos.

Noutros jogos da tarde, o Heidenheim empatou a um golo na receção ao Eintracht Frankfurt, o mesmo resultado verificado no Mainz-Werder Bremen.

Por fim, o Borussia Mönchengladbach entrou na jornada em último, mas estreou-se a vencer e logo com goleada 4-0 no recinto do St. Pauli.