Final alucinante no Al Ahli-Al Riyadh, da sétima jornada da Liga saudita, que só teve golos para lá do minuto 90 e terminou empatado a uma bola.

Apesar do domínio, a certa altura avassalador, do Al Ahli, uma exibição inspirada do guarda-redes Milan Borjan e a barra da baliza do Al Riyadh adiaram o golo até ao minuto 90+1, quando o internacional inglês Ivan Toney fez o 1-0 de penálti.

O Al Ahli respirou de alívio, mas o jogo teve uns longos 22 minutos de compensação, tempo suficiente para o Al Riyadh conseguir o empate, noutro penálti convertido pelo médio português Tozé (90+11), e ainda tentar a reviravolta, depois da expulsão de Al Johani ao minuto 90+12.

O empate atrasa o Al Ahli na corrida pelo primeiro lugar, já a cinco pontos de distância, apesar de o Al Nassr ter menos um jogo realizado.

O Al Ahli soma os mesmos 13 pontos do NEOM que, com o português Luís Maximiano na baliza, ganhou por 3-2 ao Al Kholood. Said Benrahma foi a figura do jogo ao apontar dois belos golos.

Ainda assim, o encontro abriu com o 1-0 do Al Kholood, na sequência de uma saída de bola desastrosa do NEOM. Porém, os forasteiros já venciam por 3-1 aos 66 minutos, tendo beneficiado, pelo meio, de um autogolo caricato apontado por Troost-Ekong. Aos 82 minutos, Ramiro Enrique fez o 3-2 final.