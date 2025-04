Vítor Pereira conseguiu o que parecia impensável em dezembro. Os Wolves tinham apenas nove pontos em 16 jogos quando Gary O'Neill saiu do comando técnico da equipa, em meados desse mês.

Pereira substituiu O'Neill no cargo e conseguiu a cinco jornadas do fim a manutenção, após uma vitória em Old Trafford sobre o Manchester United (1-0), com um golo de Pablo Sarabia.

Em 17 jogos, Pereira somou 29 pontos e baixou consideravelmente o número de golos sofridos da equipa. Agora, a equipa está em 15.º e soma os mesmos pontos do que o Manchester United.

Além disso, os Wolves venceram pela quinta vez consecutiva, algo que só encontra paralelo em 1970/71. Estão imbatíveis há seis jogos e isso não acontece desde 2019/20, com Nuno Espírito Santo.

Perante este trabalho, os adeptos do Wolves entoaram o nome de Vítor Pereira de forma entusiástica no final do Manchester United-Wolves deste domingo. O treinador agradeceu e interagiu com os adeptos.