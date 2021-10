A enumeração do número de lesionados no plantel para defender que o Fenerbahçe está, mesmo assim, na liderança do campeonato da Turquia, não foi o único momento marcante da conferência de imprensa do treinador português Vítor Pereira após a vitória de domingo ante o Kasimpasa.

Poucos minutos depois, ao ser questionado sobre o holandês Robin Van Persie, Vítor Pereira reagiu mal ouviu o nome do antigo futebolista, escusando-se a responder a questões sobre o mesmo.

«Ohhhh, meu amigo. Esqueça, esqueça. Não venha com esse tipo de questões. Para mim… esqueça. Robin Van Persie agora, meu amigo? Por favor, não venha com essas questões. Meu amigo, o que foi há cinco anos, foi há cinco anos», respondeu Vítor Pereira, quando lhe perguntaram sobre se tivera algum problema com Van Persie, que treinou no Fenerbahçe em 2015 e 2016.

Um dos episódios que marcou a relação do português e do holandês foi quando, em 2015, Van Persie, que iniciou um jogo no banco, mostrou aparente insatisfação junto de Vítor Pereira, algo que deixou o técnico luso surpreendido.