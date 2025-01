O treinador do Wolverhampton, o português Vítor Pereira, diz que o avançado Matheus Cunha precisa de mudar de mentalidade depois de o avançado não ter cumprimentado os adeptos dos Wolves no último jogo da equipa, na segunda-feira. Foi diretamente para os balneários.

Os visitantes perderam o encontro com o Chelsea, em Stamford Bridge, por 3-1, com golos de Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella e Noni Madueke. Depois do jogo, em conferência de imprensa, Pereira não se coibiu de criticar o capitão dos Wolves.

«Isto é algo que não pode voltar a acontecer, a frustração é a frustração, compreendo isso, mas temos de estar juntos. E juntos podemos resolver os problemas e ficar na Premier League, se começarmos a queixarmo-nos disto e daquilo, com isto não vai resultar», começou por dizer.

«Ele [Cunha] está comprometido com o Wolves. Ele precisa de colocar a sua mente fresca para aumentar o seu nível. Ele vem de uma lesão, é normal que não esteja ao mesmo nível para ajudar a equipa com a sua qualidade. Ele tem muita, a equipa precisa dele com boa energia, não com frustração, ele tem de abrandar e colocar a mente no caminho certo», avisou Pereira.

«É um capitão. Pode estar frustrado porque quer ganhar, mas todos no balneário querem ganhar. Não gostei da linguagem corporal dele. Compreendo-a agora, mas não a compreenderei da próxima vez», rematou o ex-treinador do FC Porto.