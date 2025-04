Vítor Pereira é atualmente um herói entre os adeptos dos Wolverhampton. Após uma primeira volta desastrosa dos Wolves na Premier League, Pereira chegou ao clube com apenas nove pontos somados. A cinco jornadas do fim, assegurou a manutenção da equipa, neste domingo.

A equipa tem agora os mesmos 38 pontos do Manchester United de Ruben Amorim. Após o triunfo em Old Trafford, por 1-0, Vítor Pereira foi questionado pelos jornalistas sobre o segredo para o sucesso.

«O mais importante para mim num treinador é criar conexões entre as pessoas. Foi o meu primeiro objetivo. Criar boa energia e confiança nos jogadores que estão ao meu lado. E, quando um jogador está no relvado, precisa de confiar nos colegas. Passámos mais tempo juntos, falámos mais não só sobre futebol mas também sobre as nossas vidas. Tentámos criar uma conexão com os adeptos, para que eles acreditassem em nós», explicou o técnico.

«Temos uma ideia tática com princípios. Os jogadores sabem que gosto de bom futebol, jogar com a bola, mas nem sempre é possível. Porque o oponente é forte ou não estamos no nosso dia. Hoje, talvez tenhamos batido o recorde de livres e cantos contra nós, mas não nos marcaram. Isto porque melhorámos imenso a nossa organização», completou o ex-FC Porto.