O Nottingham Forest perdeu em casa, neste domingo, diante do West Ham, por 3-0. Foi a primeira derrota da equipa de Nuno Espírito Santo no campeonato, ao fim da terceira jornada.

Um resultado pesado que surge num momento em que o relacionamento entre o treinador português e a direção do clube está deteriorado. Foi um jogo repartido, mas em que as melhores chances de golo pertenceram ao West Ham.

A equipa forasteira contou com Mateus Fernandes a titular, na estreia do internacional sub-21 português pela sua nova equipa. Foi já depois deste ter saído, aos 84 minutos, que o West Ham chegou ao primeiro golo.

Jarrod Bowen fez o primeiro, Lucas Paquetá ampliou a vantagem de grande penalidade aos 88m e Wilson finalizou as contas aos 90+1m.

Desta forma, o Nottingham soma uma vitória, um empate e uma derrota neste arranque de campeonato inglês. Já o West Ham conseguiu a primeira vitória em três jornadas, após ter sofrido duas derrotas.

Nuno Espírito Santo garantiu que, durante esta pausa internacional, vai falar com o presidente do Nottingham Forest sobre a sua continuidade.