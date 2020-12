Os responsáveis do Wolverhampton não querem ver os jogadores e os respetivos familiares nos supermercados, de forma a evitar o risco de contágio de covid-19.

Essa já tinha sido uma medida adotada na primeira fase da pandemia, e agora recuperada, conforme explicou Nuno Espírito Santo.

«É uma questão de estarmos protegidos. No início da pandemia o nosso staff arranjou uma caixa com bens essenciais. Quando a situação melhorou entendeu-se que as pessoas já eram livres de ir às compras, mas agora os níveis estão a aumentar e há uma nova variante que preocupa toda a gente, pelo que o clube decidiu fazer isso novamente, de forma a que os jogadores e os familiares não tenham de ir aos supermercados», explicou o técnico português dos Wolves.