Segundo o jornal inglês The Athletic, Xabi Alonso é um dos nomes que Hugo Viana mais gosta caso Guardiola deixe o Manchester City, no verão de 2025. Recorde-se que o experiente treinador catalão termina contrato nessa altura.

Os ingleses escrevem que, embora o mais lógico seja que Viana tente trazer consigo Ruben Amorim, técnico do Sporting, Xabi Alonso é querido pelo novo diretor desportivo do clube inglês.

O ex-jogador do Real Madrid ou Liverpool, que se encontrou com Pep Guardiola no Bayern Munique, já esteve associado aos citizens há quatro anos, embora nessa altura se especulasse que poderia ser adjunto do treinador espanhol.

Alonso foi campeão da Bundesliga na temporada passada pelo Bayer Leverkusen, quebrando a hegemonia do Bayern Munique. Chegou ainda à final da Liga Europa.

Recorde-se que, nos últimos dias, Hugo Viana foi confirmado tanto pelo Sporting como pelo Manchester City como próximo diretor-desportivo do gigante inglês (tetracampeão da Premier League), após a saída de Txiki Berigistain.