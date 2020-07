O Zenit sagrou-se bicampeão russo neste domingo, ao vencer no reduto do Krasnodar (2-4).

O iraniano Sardar Azmoun apontou dois golos para a equipa de São Petersburgo (5 e 52 minutos), que contou ainda com tentos de Dzyuba (45+1) e Alex Sutormin (72).

Daniil Utkin bisou para a equipa da casa (29 e 50m), que contou com o português Manuel Fernandes em campo a partir dos 75 minutos.

O Zenit aproveitou assim o deslize do Lokomotiv, que na véspera, com Éder no onze e João Mário a partir do minuto 64, ficou pelo nulo na receção ao Dinamo de São Petersburgo.