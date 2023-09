Joakim Maehle trocou a Atalanta pelo Wolfsburgo na última janela de transferências. O internacional dinamarquês, atualmente ao serviço da seleção do seu país, refletiu sobre os três anos em Itália e deixou críticas ao treinador Gian Piero Gasperini.



«Precisava de um novo desafio, um lugar onde tivesse um papel diferente do que tinha na Atalanta. no Wolfsburgo sinto que faço mais parte da equipa e há mais união e diversão no balneário. Estava um pouco à procura disso», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Estou muito feliz por estar num lugar onde sinto que nem tudo está sob controlo. A sua gestão podia ser definida como uma gestão ditatorial, baseada no medo. O treinador decidia tudo. Por vezes, quando tínhamos uma sessão dupla, ele diz que devíamos ficar no centro de treinos e descansar. Não estávamos autorizados a ir para casa. Não me sentia um pessoa, era só um número. Não havia relação com o treinador. Ele por vezes ficava parado e culpava alguém por algo estranho. Ele ficou furioso quando Rasmus [Højlund] chegou ao treino de carro comigo. Não queria que conduzíssemos juntos porque íamos conversar e ter alguma diversão a caminho do treino. Fui repreendido por algo que foi o clube que combinou com o Rasmus», relatou ainda.

Lembre-se que a Atalanta, de Gasperini, vai defrontar o Sporting na fase de grupos da Liga Europa.