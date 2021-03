A Inglaterra bateu a Polónia de Paulo Sousa, no Estádio de Wembley, por 2-1, com um golo determinante de Harry Maguire, a cinco minutos do final. Um golo do central do Manchester United que permite à seleção comandada por Gareth Southgate seguir cem por cento vitoriosa na fase de qualificação para o Mundial 2022.

A Inglaterra adiantou-se no marcador, aos 19 minutos, numa grande penalidade convertida por Harry Kane a punir uma falta de Michal Helik sobre Sterling na área.

A Polónia, mesmo sem Lewandowski, lesionado, reagiu bem e chegou ao empate no início da segunda parte, aos 58 minutos, com um golo de Jakub Moder, a passe de Milik, depois de um erro tremendo de John Stones.

O central do Manchester City acabou por redimir-se no final do jogo, uma vez que foi ele que fez o desvio que deixou a bola à mercê de Maguire no golo que valeu a vitória à Inglaterra a cinco minutos do final.

Com este golo, a Inglaterra garantiu a terceira vitória em outros tantos jogos e, com 9 pontos, já lidera destacada o Grupo I, à frente da Hungria (7 pontos), Albânia (6), Polónia (4), Andorra e São Marino (ambos ainda sem pontos).