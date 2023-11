O atleta francês Mahiedine Mekhissi-Benabbad, três vezes medalhado olímpico nos 3 mil metros obstáculos, causou polémica em França nas últimas horas, depois de ter comparado o líder do Governo de Israel, Benjamin Netanyahu, a Adolf Hitler.

Prata nos Jogos de 2008 e de 2012 e bronze nos de 2016 na sua especialidade, Mahiedine acabou a apagar a publicação original, embora não se livrando de reações do Governo francês. O ex-atleta acabou por retratar-se na comparação que quis fazer, já esta quarta-feira.

«Adolf Hitler é um menino do coro ao lado de Netanyahu. O Ocidente é um verdadeiro colaborador», publicou Mahiedine, que encerrou a carreira desportiva no último ano. A publicação foi apagada ao final da manhã desta quarta-feira.

A publicação suscitou vários comentários de repúdio, como o que é citado na imprensa francesa, do Le Monde ao L’Équipe, vindo da Ministra do Desporto. «Profundamente chocada com tais comentários, nestas circunstâncias trágicas. Estas comparações desastrosas flertam com tudo o que há de mais enjoativo e distanciam-nos tanto dos valores universais da paz que o desporto vai sempre defender, bem como dos valores das Olimpíadas que se conseguem encarnar em tantos dos nossos compatriotas», assinalou Amélie Oudéa-Castéra.

Já ao início da tarde desta quarta-feira, Mahiedine recorreu de novo à rede social para frisar que condena todo o tipo de terrorismo.

«Condeno todo o terrorismo, seja por parte dos israelitas ou dos palestinianos. Não sou antissemita, condeno o que o Hamas está a fazer, simplesmente desejo paz e amor para as pessoas. Não desejo banalizar o que Hitler possa ter cometido, longe disso porque ele era um monstro. Fui desajeitado e a comparação foi que Hitler cometeu genocídio, tal como Netanyahu está a fazer, enquanto as potências mundiais podem parar o horror. Israel lançou uma guerra com o objetivo de aniquilar o Hamas, mas hoje são os civis que estão a ser aniquilados e é isso que me irrita. A minha comparação foi desajeitada e dura e peço desculpas por isso, reagi com emoção», escreveu o gaulês de 38 anos.