Uma bomba por detonar foi descoberta junto ao estádio do Mainz, informou o clube esta quinta-feira.



Segundo a imprensa alemã, o artefacto de origem norte-americano e que pesa aproximadamente 500 quilos foi encontrado junto ao campus universitário que se situa nas imediações da MEWA Arena.



Os constrangimentos desta descoberta afetaram não só os trabalhos do Mainz, mas também cerca de 4.600 pessoas foram evacuadas das suas casas. De resto, prevê-se a detonação controlada da bomba esta sexta-feira.



A conferência do treinador do Mainz, Bo Henriksen, estava inicialmente prevista para sexta-feira, mas foi antecipada para esta quinta-feira.



Esta foi a segunda bomba da II Guerra Mundial encontrada junto do estádio do Mainz no espaço de dez dias. A 15 de abril, um engenho de menor dimensão havia sido encontrado no decorrer das obras de requalificação da MEWA Arena.



Apesar de tudo, espera-se que o jogo com o Colónia, agendado para as 16h30 do próximo domingo, decorra dentro da normalidade.