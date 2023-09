O Mainz 05 anunciou a contratação de Joshua Guilavogui. O médio defensivo francês, de 33 anos, estava livre no mercado, após terminar uma ligação de nove temporadas ao Wolfsburgo, e assinou por isso com o Mainz a custo zero.

Recorde-se que o jogador já foi um dia já foi associado com insistência ao Benfica: inclusivamente viajou até Lisboa, esteve no Estádio da Luz, no Seixal e reconheceu mais tarde que só não se concluiu a transfência por falta de acordo da SAD encarnada com o Wolfsburgo.

O Mainz, que é último classificado da Bundesliga, com apenas um ponto, garantiu desta forma um jogador muito experiente, capitão do Wolfsburgo durante vários anos, e que já soma 207 deles na Bundesliga, 20 na Taça da Alemanha e 32 nas competições europeias.