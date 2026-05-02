O médio português Samu Costa, que fez o golo da vitória do Maiorca na visita ao Girona (0-1) na sexta-feira, viu a «flash interview» em que participava, após o jogo, ser interrompida pelo colega de equipa Johan Mojica, que assinalou o momento do português e apelou a que seja de novo chamado à Seleção. Isto a pouco mais de um mês do Mundial 2026.

«Está louco, tem de ir à Seleção, sim ou sim, está louco o portu [ndr: português]. Muito bem, meu amor, muito bem», disse o colombiano, arrancando sorrisos ao português, que prestava declarações à Movistar+.

«A equipa merece, isto é como uma família, grande trabalho do treinador e de toda a gente», referiu Samu, cujo golo valeu uma importantíssima vitória no objetivo do Maiorca em permanecer na liga espanhola.

O Maiorca subiu, à condição, ao 15.º lugar, com 38 pontos, precisamente os mesmos do Girona, agora 16.º. O Alavés, que tem 36, tem menos um jogo disputado e está no 17.º lugar. O Sevilha, 18.º com 34 pontos e primeira equipa em zona de descida, também tem menos um jogo disputado. Veja aqui os resultados e classificação da liga espanhola.