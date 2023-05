O Athletic Bilbao empatou a um golo esta segunda-feira, no reduto do Maiorca, em jogo da 32.ª jornada do campeonato espanhol.

Os bascos não aproveitaram a derrota do sexto classificado Betis e falharam a colagem ao último lugar que dá acesso às competições europeias.

Lee Kang-In adiantou a equipa da casa aos 58 minutos, mas um penálti de Iñaki Williams nos descontos (90+6m) salvou um ponto para os visitantes, que seguem na sétima posição, com 47 pontos, a dois do Betis.

O Maiorca, por sua vez, é 12.º, com 41 pontos.