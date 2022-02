Depois do triunfo a meio da semana com o Zenit, o Betis deu continuidade ao bom momento que vive e venceu na receção ao Maiorca, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da La Liga.

Mas foi preciso sofrer.

Com Rui Silva e William Carvalho no onze titular, o conjunto de Sevilha adiantou-se no marcador aos 25 minutos, por Alex Moreno – a assistência foi do inevitável Canales.

Os minutos foram passando e o Maiorca foi acreditando, até chegar ao empate: Vedat Muriqi fez o 1-1 aos 75 minutos, já com Battaglia, jogador emprestado pelo Sporting, em campo.

A sete minutos dos 90, no entanto, Willian José voltou a desbloquear o marcador para os béticos através de um penálti.

Com este resultado, o Betis aproveita a «escorregadela» do Sevilha e aproxima-se do rival, segundo classificado: cinco pontos separam agora as duas equipas. O Maiorca é 16.º, com 26 pontos.