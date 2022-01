O Levante pôs fim a 27 jogos oficiais sem vitórias na liga espanhola, entre a época passada e a atual, e venceu pela primeira vez na presente edição do campeonato, à 20.ª jornada: 2-0 na receção ao Maiorca.

Com o português Rúben Vezo a titular, assim como o ex-V. Guimarães e Tondela Pepelu, o Levante adiantou-se no marcador no início da segunda parte, aos 47 minutos, por Roberto Soldado.

O Maiorca, que teve o médio cedido pelo Sporting, Rodrigo Battaglia, a titular, podia ter empatado aos 66 minutos, mas Aitor Fernández defendeu o penálti batido por Brian Oliván.

Ao minuto 82, Fer Niño ainda marcou, num lance que motivou protestos do ex-FC Porto José Campaña, que já tinha sido substituído no Levante e acabou por ver o vermelho já no banco. Contudo, houve mão de Salva Sevilla no decorrer do lance e o 1-1 foi anulado com recurso ao vídeo-árbitro.

Já em tempo de compensação, aos 90+7m, José Luis Morales sentenciou a partida, com o 2-0 final.

Na classificação, o Levante chega aos 11 pontos e volta a vencer no campeonato, algo que já não acontecia desde 10 de abril de 2021, quando tinha ganho ao Eibar, na época 2020/2021. O Maiorca mantém-se com 20 pontos e no 15.º lugar, à condição, pois o Getafe tem 18 pontos e menos um jogo, no 16.º posto.