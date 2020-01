A Real Sociedad derrotou em casa o Maiorca por contundentes 3-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola.

Depois de uma primeira parte sem golos, o sueco Alexander Isak inaugurou o marcador logo na viragem para o segundo minuto da etapa complementar.

Fran Gámez, na própria baliza aos 58m e Portu, ao minuto 81, apontaram os restantes golos da Real Sociead, que responde assim ao triunfo do Valência na véspera diante do Barcelona e reassume, com os mesmos pontos (34) da equipa che, o sexto e último lugar de acesso às competições europeias.