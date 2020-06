O Real Madrid bateu o Maiorca por 2-0, alcançou a quarta vitória consecutiva desde a retoma da liga espanhola e voltou a assumir a condição de líder, com os mesmos pontos do que o Barcelona, quando ficam a faltar apenas sete «finais» para conhecermos o novo campeão de Espanha. Vinícius Junior abriu o caminho para a vitória no terceiro jogo no Estádio Alfredo Di Stéfano, enquanto Sergio Ramos confirmou o triunfo com o oitavo golo da temporada. Um jogo que fica marcado pela estreia histórica de Luka Romero, com apenas quinze anos.

Um desafio que se antevia difícil, até pela pressão colocada pelo Barça que, na véspera, tinha-se voltado a destacar-se no primeiro lugar, com um triunfo sobre o Athletic Bilbao (1-0). Difícil também porque a equipa insular está em zona de despromoção e precisa urgentemente de pontos.

No entanto, a resistência dos visitantes durou apenas dezanove minutos. Carvajal ganhou uma bola quando o Maiorca procurava sair em transição ofensiva, destacou Modric no limite do fora de jogo e o croata soltou Vinícius Junior. O jovem brasileiro escondeu-se nas costas de Gareth Bale e surpreendeu o guarda-redes do Maiorca com um remate cheio de subtilezas.

O jogo seguiu entretido e Vinícius quase que voltou a marcar, seis minutos, depois, a passe de Benzema, mas a bola foi à trave. O Maiorca também poda ter marcado até ao intervalo, com destaque para as oportunidades de Kubo e Lago Junior, com Courtois a impedir o empate.

O Maiorca entrou forte na segunda parte e Sergio Ramos, já com um amarelo, arriscou a expulsão, mas acabou por ser protagonista. Na marcação de um livre, aos 56 minutos, o capitão dos merengues assumiu a responsabilidade e meteu a bola na gaveta. Um golo de livre festejado à Cristiano Ronaldo.

Foi o oitavo golo de Sergio ramos na liga espanhola esta época, que fazem dele, nesta altura, o segundo melhor marcador da equipa, apenas atrás de Karim Benzema. Um golo que deu tranquilidade à equipa de Zinedine Zidane que geriu a vantagem até final, sem grandes sobressaltos.

Ainda houve espaço para a estreia de Luka Romero no Maiorca, um jovem promissor, com apenas quinze anos, que passa a ser o jogador mais jovem de sempre a atuar na liga espanhola. Um jogador que tem sido comparado a Lionel Messi e que promete dar que falar nos próximos anos.

Osasuna e Celta vencem fora de casa

Esta quarta-feira houve mais dois jogos na liga espanhola, ambos com os visitantes a vencerem pela margem mínima. O Osasuna foi vencer ao campo do Alavés, com um golo de Toni Lato (64m), enquanto o Celta de Vigo foi a San Sebástian bater a Real Sociedad com um golo de Iago Aspas (45m, gp).