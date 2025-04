O plantel do Maiorca foi roubado no próprio centro de treinos, na semana passada. Tudo aconteceu em vésperas de uma receção ao Valência, tendo a equipa perdido esse jogo por 1-0.

De acordo com a imprensa espanhola, os jogadores do Maiorca (onde joga o internacional português Samú Costa) foram vítimas de um assalto no seu balneário, no estádio Son Bibiloni, durante um treino.

As principais vítimas foram os jogadores Pablo Maffeo, Copete e, sobretudo, o guarda-redes eslovaco Dominik Greif, a quem foi roubada uma corrente de ouro de «grande valor sentimental».

A imprensa espanhola acrescenta que a polícia já efetuou os primeiros relatórios, esperando-se desenvolvimentos em breve. A equipa está em nono lugar na tabela da Liga espanhola, com 40 pontos somados.