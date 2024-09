O Maiorca venceu esta segunda-feira o Betis por 2-1, em Sevilha, no Benito Villamarín, no jogo que encerrou a 6.ª jornada da Liga espanhola.

A equipa da casa, com o guarda-redes português Rui Silva a titular, adiantou-se no marcador aos sete minutos, pelo argentino Giovani Lo Celso. Porém, o Maiorca empatou logo no minuto seguinte, com um golo do espanhol Dani Rodríguez.

Apesar do domínio e das oportunidades do Betis – a exemplo, o remate de Abde Ezzalzouli que bateu duas vezes nos postes aos 48m – foi o Maiorca a chegar à vitória, já em tempo de compensação, aos 90+3m e com grande intervenção portuguesa.

Após um canto de Chiquinho, jogador emprestado pelo Wolverhampton que se estreou pelo Maiorca esta noite (entrou aos 76 minutos), Samu Costa, que foi titular, tocou de cabeça ao primeiro poste antes de Valery rematar para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Maiorca chegou aos oito pontos e está no 9.º lugar, em igualdade pontual precisamente com Betis e também o Rayo Vallecano, que no domingo empatou com o Atlético Madrid.