O Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente em casa do Maiorca, nas Ilhas Baleares, por 2-1. A equipa madrilena perde gás na perseguição ao primeiro lugar ocupado pelo rival Barcelona.

O Maiorca marcou o golo da surpresa aos 41 minutos, por intermédio do experiente Manu Morlanes. Surgiu muito bem no interior da grande área, deixando Antonio Rudiger sem reação. 1-0 para a equipa da casa, que contava com o internacional luso Samu Costa no onze inicial.

A resposta do Real Madrid chegou apenas em cima dos 90. Aos 88 minutos, o golo do empate surgiu na sequência de um canto batido à direita, com o ex-FC Porto Éder Militão a cabecear para dentro com convicção, no regresso de lesão.

Mas o jogo só acaba no apito final. Aos 90+1m, o avançado kosovar Vedat Muriqi fez o 2-1 da vitória com um remate potente, já dentro da grande área. Celebrou em lágrimas o 19.º golo na Liga espanhola (só Mbappé tem mais).

O Maiorca sai da zona de despromoção, somando 31 pontos, enquanto o Real Madrid tem 69, a quatro pontos do Barcelona, que ainda não jogou esta jornada.