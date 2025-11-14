A Major League Soccer (MLS) anunciou que, a partir de 2027, adotará um novo calendário desportivo alinhado com o das principais ligas europeias. A decisão, descrita pelo comissário Don Garber como «uma das mais importantes da história da MLS», representa uma mudança estrutural no funcionamento da liga.

Atualmente, a temporada regular da MLS começa em fevereiro, seguindo-se a fase de playoffs que termina em dezembro. Na alteração apresentada, que entrará em vigor na época 2027/2028, a competição será discutida entre julho e maio, incluindo uma pausa de inverno, de meados dezembro até o início de fevereiro.

O novo modelo permitirá maior sincronização com as janelas internacionais de transferências, facilitando a gestão dos plantéis e a integração dos reforços de verão antes do início da época. A mudança também reduzirá conflitos com as datas FIFA, garantindo menos ausências devido a compromissos internacionais.

Antes da transição definitiva, a liga realizará uma temporada de transição entre fevereiro e maio de 2027, composta por 14 jornadas, seguida dos playoffs e da MLS Cup.

Segundo Don Garber, este alinhamento tornará os clubes da MLS mais competitivos a nível global, ampliará as oportunidades no mercado de transferências e dará maior destaque aos playoffs, que deixarão de sofrer interrupções, marcando «o início de uma nova era para a liga e para o futebol na América do Norte».